كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج

شهد مركز جهينة شمالي محافظة سوهاج جريمة أسرية مأساوية، بعدما لقيت ربة منزل مصرعها متأثرة بإصابتها البالغة؛ إثر اعتداء زوجها عليها بالضرب مستخدمًا كرسيًا داخل منزل الزوجية، على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما، لتنتهي المشاجرة بوفاتها في الحال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة داخل أحد المنازل بدائرة المركز، ووجود سيدة متوفاة.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع المدعوة «أ. ع»، في العقد الثالث من العمر، ربة منزل، متأثرة بإصابتها جراء اعتداء زوجها «ر. أ»، في العقد الرابع من العمر، عليها بالضرب، حيث تعدى الزوج على زوجته مستخدمًا كرسيًا؛ ما تسبب في إصابتها إصابة بالغة أودت بحياتها قبل إسعافها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق في الواقعة، وصرحت بالتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة بشكل دقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، معللًا ذلك بنشوب خلافات أسرية متكررة بينه وبين زوجته، تطورت إلى مشادة كلامية انتهت بقيامه بالاعتداء عليها بالضرب.

وحرر مركز شرطة جهينة المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.