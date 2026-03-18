أول تعليق من الإمارات على استهداف حقل بارس الإيراني

أكدت الإمارات العربية المتحدة أن استهداف منشآت الطاقة المرتبطة بحقل بارس الجنوبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يُعد امتداداً لحقل الشمال في دولة قطر، يمثل تصعيداً خطيراً.

وفي بيان لها ؛ شددت الخارجية الإماراتية على أن استهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة يُشكّل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي، ولأمن واستقرار المنطقة وشعوبها.

وذكرت الوزارة الإماراتية : كما ينطوي على تداعيات بيئية جسيمة، ويُعرّض المدنيين وأمن الملاحة والمنشآت المدنية والصناعية الحيوية لمخاطر مباشرة.

ودعت الإمارات إلى ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية تحت أي ظرف، مؤكدةً أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.