انتبه قبل الخروج.. رمال وأتربة تغطي القاهرة والمحافظات وانخفاض الرؤية للأدنى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيهاً للمواطنين، تزامناً مع موجة من التقلبات الجوية العنيفة التي تضرب البلاد حالياً. وكشفت صور الأقمار الصناعية عن نشاط مكثف للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية بشكل حاد على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وسط توقعات باستمرار هذه الحالة الجوية غير المستقرة خلال الساعات القادمة.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، مع استمرار السحب الرعدية الممطرة على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر وتكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحياناً وتصل لحد السيول هناك .

ومن المتوقع حدوث سيول على بعض الطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى شمال الصعيد .

ومن المتوقع أيضا نشاط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية وخاصة على جنوب البلاد وجنوب وشرق القاهرة.



كما يجب الحذر من نشاط الرياح القوى نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على بعض المناطق.



