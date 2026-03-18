الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مصر على سفرة واحدة.. مؤسسة أبو العينين تطعم 20 ألف صائم يوميا بأكبر مائدة إفطار بالجيزة

مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري والثقافي بمائدتها الرمضانية الكبرى
مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري والثقافي بمائدتها الرمضانية الكبرى
علا محمد

في إطار مبادرة “مصر على سفرة واحدة” التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال شهر رمضان المبارك، شاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري والثقافي بمائدتها الرمضانية الكبرى، التي تُعد من أكبر موائد الرحمن في محافظة الجيزة، حيث تتسع يوميًا لنحو 20 ألف وجبة ما بين إفطار وسحور، إلى جانب سيارات متنقلة تجوب الشوارع لإفطار عابري السبيل، وفرق عمل تقوم بتوصيل الوجبات إلى المنازل للأسر غير القادرة على الحضور.

وأكدت المؤسسة أن المشاركة في هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحرصها على التواجد في كل المبادرات التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد تكثيفًا كبيرًا في أنشطة الإطعام والمساعدات الغذائية.

وأوضح مصطفي عزت مدير المؤسسة أن العمل في المائدة الرمضانية يتم من خلال منظومة متكاملة يشارك فيها مئات المتطوعين الذين يعملون يوميًا في تجهيز الوجبات وتنظيم المائدة والتوزيع الميداني، بتعليمات من النائب محمد ابو العينين رئيس مجلس الادارة ومتابعة من السيدة سمية ابو العينين نائب رئيس مجلس الادارة مشيرًا إلى أن فرق العمل لا تقتصر على تقديم الطعام داخل المائدة فقط، بل تمتد إلى السيارات المتنقلة التي تصل إلى محطات المترو والقطارات والطرق السريعة، بالإضافة إلى زيارات المنازل للحالات الإنسانية التي يتم حصرها مسبقًا.

وأضاف أن المؤسسة نجحت خلال شهر رمضان هذا العام في توزيع ما يقرب من 350 ألف وجبة في مختلف المناطق، في إطار خطة عمل منظمة تعتمد على الحصر الدقيق والتنسيق الكامل مع مؤسسات التحالف الوطني، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل منظم يحفظ كرامة الإنسان.

وأشار عدد من المتطوعين المشاركين في المبادرة إلى أن العمل هذا العام شهد مشاركة واسعة من الشباب، حيث تم تقسيم فرق العمل إلى مجموعات للتجهيز والطهي والتعبئة والتوزيع والمتابعة، مؤكدين أن روح التعاون بين المتطوعين كانت السبب الرئيسي في القدرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة من الوجبات يوميًا.

وأكدوا أن مبادرة “مصر على سفرة واحدة” تعكس صورة حقيقية للمجتمع المصري، حيث تجتمع المؤسسات والمتطوعون على هدف واحد، وهو أن يصل الخير إلى كل بيت، وأن يشعر كل إنسان بأن هناك من يقف بجانبه، خاصة في شهر رمضان الكريم.

مع اقتراب العيد ..6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر
مع اقتراب العيد 6 نصائح للحفاظ على صحة الأظافر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة
قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة
قبل العيد بساعات.. طريقة عمل سلطة الرنجة بطعم خطير يفتح النفس ويخلي سفرتك مختلفة

