حجاج بيت الله الحرام بأسوان يتوجهون لأداء مناسك الحج بالأراضى المقدسة

فى أجواء روحانية مميزة خلال توديع حجاج بيت الله الحرام من محطة قطار أسوان ، وسط حالة من البهجة بين الأهالى والمواطنين حيث يتوجهون لأداء مناسك الحج بالأراضى المقدسة.

وقام المداحين بإلقاء أصوات المدائح النبوية والقصائد الدينية ودقات الدفوف داخل المحطة.

وحضر الشيخ خالد الدسوقى، برفقة فرق الإنشاد الدينى، لتقديم مجموعة من الابتهالات والمدائح التى تفاعل معها الحضور.

وردد المادحون: "شوقا شوقا يا رسول الله"، و"لبيك اللهم لبيك"، فى مشهد امتزجت فيه الفرحة بالدموع والدعوات للحجاج بقبول المناسك والعودة سالمين.

وتفاعل المواطنين المتواجدين بمحطة القطار مع الأجواء الروحانية، فيما أطلقت السيدات الزغاريد احتفالًا بوداع الحجاج، وسط دعوات بأن يتقبل الله منهم حجهم ، ويعودون إلى بلدهم وأهلهم على خير .