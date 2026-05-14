قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القضية رقم 17.. محمد أضا يكشف سبب وقف القيد الجديد في الزمالك
كان مفقودا في كاب درعة.. العثور على جثة جندي أمريكي ثان بالمغرب
تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026
أعمال مستحبة في يوم عرفة.. أفضل الطاعات والأدعية لنيل المغفرة والرحمة
موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر مايو لـ4.7 مليون أسرة مستفيدة
عبد الغني العيادي: القارة الأوروبية تواجه تحديا أخلاقيا بعد عودة الحرب لأراضيها
أريد فقط أن أعيش.. صرخة طفل مصاب بضمور العضلات تتحول إلى رسالة إنسانية
15 بندا.. خطة دولية لنزع سلاح حماس ونقل السلطة في غزة
بدايات متواضعة وحلم كروي.. تفاصيل جديدة من رحلة توأم الكرة المصرية
رواشين جدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لبطولة خليجي 27
نهائي الكونفدرالية.. خوان بيزيرا يطلب المشاركة أساسيا مع الزمالك
رغم نفي أبو ظبي.. عراقجي يهاجم الإمارات على زيارة نتنياهو المزعومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. استرداد للأراضي وقوافل طبية وعلاجية وجهود جامعية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق : 13/5/2026 أحداث متنوعة.

أعلنت محافظة أسوان عن استرداد 12 قطعة أرض أملاك دولة ومصادرة معدات ومواد البناء وإضافتها لمخازن المركز والمدينة.


استرداد 12 قطعة أرض أملاك دولة في إدفو

عقد صندوق التنمية الحضرية اجتماع لجنة التسيير الوطنية لمشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية - المرحلة الثانية، استضاف الصندوق الاجتماع بمقرّه في العاصمة الجديدة .

محافظ أسوان: تطوير البنية التحتية يحقق تنمية حضرية شاملة ومستدامة

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شكره لوزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار على الجهود الوطنية الملموسة التى يتم تنفيذها من خلال القوافل الطبية والعلاجية ، والتى تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف الفئات، وخاصة كبار السن والأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة بالمناطق النائية والبعيدة .


الكشف الطبي على 23 ألف مواطن خلال الربع الأول من العام الحالي بأسوان

جهود متنوعة

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد، الذى تولى مسئولية الشركة خلفاً للمهندس عامر أبو حلاوة، وذلك فى إطار دعم جهود تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.


محافظ أسوان: ملف مياه الشرب والصرف الصحى يتصدر أولويات العمل التنفيذى

شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في اجتماعات مناقشة الموازنة العامة للجامعات المصرية للعام الجامعي 2026/2027، والتي عُقدت بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتور اشرف الشيحى.


جامعة أسوان تناقش موازنة 2026/2027 بمجلس النواب

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فاعليات الندوة التثقيفية التي نظّمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بالتعاون مع وحدة أنشطة المرأة ،ومؤسسة جنوبية حرة للتنمية، وذلك بحضور الدكتور خيري أحمد حسين عميد كلية التربية، والدكتورة سعاد جابر،وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر عيسى، مدير الوحدة ،وسط مشاركة واسعة من الطلاب والعاملين بالجامعة.


ندوة تثقيفية حول بيئة العمل الصحية ودعم الصحة النفسية جامعة أسوان
 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

زكي عبدالفتاح

خاص - زكي عبدالفتاح: نصحت أندية أمريكا بعدم ضم إمام عاشور.. ويجب شكوى أدم وطني في الفيفا

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

جرجس لاوندي

برلماني: الرئيس السيسي أكد أن أفريقيا تمتلك حقها الكامل في التنمية وصنع القرار

النائب محمد حمزة

نائب أمام تشريعية الشيوخ: حان وقت إنهاء أزمة أراضي أبيس والنهضة

مجلس النواب

نواب البرلمان: الصندوق التكافلي لدعم الأسرة يعزز الحماية الاجتماعية ويحافظ على الاستقرار

بالصور

صور تذكارية.. أبناء تامر حسني وطليقته رفقة محمد صلاح

أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح

بوسي تثير الجدل بفستان قصير فى أحدث ظهور لها

بوسي تثير الجدل
بوسي تثير الجدل
بوسي تثير الجدل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد