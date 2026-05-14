أخبار أسوان.. استرداد للأراضي وقوافل طبية وعلاجية وجهود جامعية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق : 13/5/2026 أحداث متنوعة.

أعلنت محافظة أسوان عن استرداد 12 قطعة أرض أملاك دولة ومصادرة معدات ومواد البناء وإضافتها لمخازن المركز والمدينة.



استرداد 12 قطعة أرض أملاك دولة في إدفو

عقد صندوق التنمية الحضرية اجتماع لجنة التسيير الوطنية لمشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية - المرحلة الثانية، استضاف الصندوق الاجتماع بمقرّه في العاصمة الجديدة .

محافظ أسوان: تطوير البنية التحتية يحقق تنمية حضرية شاملة ومستدامة

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شكره لوزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار على الجهود الوطنية الملموسة التى يتم تنفيذها من خلال القوافل الطبية والعلاجية ، والتى تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف الفئات، وخاصة كبار السن والأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة بالمناطق النائية والبعيدة .



الكشف الطبي على 23 ألف مواطن خلال الربع الأول من العام الحالي بأسوان

جهود متنوعة

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى الجديد، الذى تولى مسئولية الشركة خلفاً للمهندس عامر أبو حلاوة، وذلك فى إطار دعم جهود تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.



محافظ أسوان: ملف مياه الشرب والصرف الصحى يتصدر أولويات العمل التنفيذى

شاركت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في اجتماعات مناقشة الموازنة العامة للجامعات المصرية للعام الجامعي 2026/2027، والتي عُقدت بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتور اشرف الشيحى.



جامعة أسوان تناقش موازنة 2026/2027 بمجلس النواب

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان فاعليات الندوة التثقيفية التي نظّمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بالتعاون مع وحدة أنشطة المرأة ،ومؤسسة جنوبية حرة للتنمية، وذلك بحضور الدكتور خيري أحمد حسين عميد كلية التربية، والدكتورة سعاد جابر،وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر عيسى، مدير الوحدة ،وسط مشاركة واسعة من الطلاب والعاملين بالجامعة.



ندوة تثقيفية حول بيئة العمل الصحية ودعم الصحة النفسية جامعة أسوان

