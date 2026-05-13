الكشف الطبي على 23 ألف مواطن خلال الربع الأول من العام الحالي بأسوان

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شكره لوزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار على الجهود الوطنية الملموسة التى يتم تنفيذها من خلال القوافل الطبية والعلاجية ، والتى تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف الفئات، وخاصة كبار السن والأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة بالمناطق النائية والبعيدة .

تقديراً للجهود الصحية:

أشاد محافظ أسوان بالدور الحيوى الذى تقوم به وزارة الصحة والسكان فى دعم المنظومة الصحية داخل المحافظة، من خلال التوسع فى تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للفئات الأكثر إحتياجاً .

نتائج متميزة للقوافل الطبية:

أكد المهندس عمرو لاشين على نجاح وزارة الصحة فى إجراء الكشف الطبى لـ 22 ألف و997 مواطن ومواطنة من أهالى المحافظة عبر القوافل الطبية خلال الربع الأول من العام الحالى ، وهو ما ساهم فى تصدر محافظة أسوان المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى أعداد المنتفعين بالقوافل العلاجية .

وصول الخدمة للمناطق البعيدة



أوضح المحافظ أن القوافل الطبية تمثل أحد المحاور المهمة لدعم الخدمات الصحية بالمناطق المحرومة والقرى البعيدة، بما يسهم فى توفير الكشف والعلاج المجانى للمواطنين داخل أماكن إقامتهم دون تحمل مشقة الإنتقال .

دعم متواصل للقطاع الصحى :

وأشار محافظ أسوان إلى إستمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان لتحقيق المزيد من التوسع فى الخدمات الطبية والعلاجية، بما يلبى إحتياجات المواطنين ويرفع من مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم .

رسالة طمأنة للمواطنين:

أكد المهندس عمرو لاشين أن الدولة المصرية تواصل جهودها للإرتقاء بالقطاع الصحى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مع الحرص على وصول الرعاية الصحية لكافة الفئات بمختلف المدن والمراكز والقرى .

الخلاصة: محافظة أسوان تواصل دعم جهود وزارة الصحة والسكان فى تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات الصحية، والوصول بالرعاية الطبية للمواطنين فى المناطق الأكثر إحتياجاً، وتحقيق حياة صحية أفضل لأهالى المحافظة .