شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
غرفة سوهاج التجارية تعلن انطلاق سلسلة معارض «أهلًا رمضان»

ولاء عبد الكريم

 أعلنت غرفة سوهاج التجارية عن انطلاق سلسلة معارض «أهلاً رمضان» بمختلف مراكز وقرى محافظة سوهاج، وذلك بالتعاون مع محافظة سوهاج، بهدف توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب جميع فئات المواطنين.

وأكد  خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، في بيان صحفي اليوم، أن المعارض تم افتتاحها بالفعل بالتنسيق مع اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مشيرًا إلى أنه تم إقامة عدد من المعارض المنتشرة على مستوى المحافظة، إلى جانب المعرض الرئيسي بمدينة سوهاج لخدمة أحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح أبو الوفا أن المعارض تشمل مراكز طما، طهطا، المراغة، جهينة، ساقلته، المنشاة، البلينا، جرجا، دار السلام، وحي الكوثر، مؤكدًا أن هذه المعارض مستمرة طوال شهر رمضان المبارك، وتقدم السلع بأسعار مخفضة تتراوح بين 10% و70% مقارنة بأسعار السوق الخارجي، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن معارض «أهلاً رمضان» تستهدف دعم المستهلك من خلال توفير سلع بأسعار مناسبة، وتنشيط الحركة الاقتصادية داخل المحافظة، وتعزيز التعاون بين قطاعات الغرفة والمجتمع المحلي، إلى جانب تشجيع المنتجات المحلية والصناعات الصغيرة، وإتاحة الفرصة للشركات الناشئة للمشاركة والعرض والانتشار.

وأضاف أن المعارض تضم مشاركة واسعة من القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية لتلبية احتياجات الأسر المصرية، وتشمل منتجات غذائية، وملابس، وأثاث، وأدوات منزلية، وأجهزة كهربائية، بتخفيضات وتسهيلات تنافسية، مع خصومات تصل إلى 30% على بعض السلع، فضلًا عن تفعيل أنظمة الدفع النقدي والتقسيط المناسب.

وأكد أبو الوفا أنه تم التنسيق مع مديريتَي التموين والطب البيطري للمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المعارض، وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، والرقابة الدقيقة على الأسعار، والتأكد من التزام العارضين بالتخفيضات المقررة، مشددًا على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق ومعارض «أهلاً رمضان» والشوادر وأسواق اليوم الواحد، لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع عمليات البيع والتخزين لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مع التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم للمرور اليومي على المعارض، والتأكد من تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، فضلًا عن الحرص على توفير السلع الاستراتيجية بكميات مناسبة لتجنب أي نقص خلال شهر رمضان.

وأوضح رئيس الغرفة أن المعارض تضم كافة السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها اللحوم والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق الخارجي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج.

وأكد أن معارض «أهلاً رمضان» تأتي في إطار المبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، وتمثل فرصة حقيقية للمواطنين للاستفادة من أسعار مناسبة ومنافسة طوال شهر رمضان المبارك.

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

