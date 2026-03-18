نائب وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة

أكد السفير محمد أبوبكر صالح، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، خلال استقباله السفراء الأفارقة المعتمدين بالقاهرة، حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وأعرب نائب وزير الخارجية عن سعادته بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الإفريقية في مختلف المجالات.

كما ألقى سفير الكاميرون بالقاهرة عميد السلك الإفريقي كلمة وجه خلالها الشكر لوزارة الخارجية باسم المجموعة الإفريقية لوزير الخارجية وللوزارة على عملها المخلص من أجل الدفاع عن مصالح أفريقيا.

من جانبه، أشاد السفير كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية بالجهود التي تبذلها الدول الأفريقية من أجل تكريس التعاون القاري في مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة في النظام الدولي، وحرص هذه الدول على استمرار التشاور والعمل سويًا لايجاد أفضل السبل والسياسات لمواجهة تلك التحديات.

كما قدم السفير الدكتور محمد جاد مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية؛ عرضاً حول استضافة مصر قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية لمنتصف العام وقمة الأعمال التي ستُعقد على هامشها في يونيو المقبل بمدينة العلمين.

