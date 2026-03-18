الصحة اللبنانية: 968 شهيدا و2432 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 968 شهيدا وسقوط 2432 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 2 مارس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف جسور نهر الليطاني خلال الساعات القادمة، محذراً المدنيين اللبنانيين بضرورة إخلاء المناطق الشمالية.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، عن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، قوله: "نظرا لأنشطة حزب الله وتحركاته في جنوب لبنان؛ سيقوم الجيش الإسرائيلي بمهاجمة المعابر على نهر الليطاني في الساعات المقبلة؛ لمنع وصول التعزيزات والمعدات القتالية".