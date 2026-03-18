الجيش الإسرائيلي يهدد بقصف جسور نهر الليطاني في لبنان

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء بقصف جسور نهر الليطاني خلال الساعات القادمة، محذراً المدنيين اللبنانيين بضرورة إخلاء المناطق الشمالية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي قوله : "نظراً لأنشطة حزب الله وتحركاته في جنوب لبنان، سيقوم الجيش الإسرائيلي بمهاجمة المعابر على نهر الليطاني الساعات المقبلة لمنع وصول التعزيزات والمعدات القتالية".

وفي الأسبوع الماضي، استهدف الجيش الإسرائيلي جسراً على نهر الليطاني قال إنه كان يستخدمه حزب الله كمعبر رئيسي للانتقال من شمال لبنان إلى جنوبه.