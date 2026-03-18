الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مها عبد الناصر تطالب بالتوسع في تطبيق نظام العمل “أون لاين” بسبب الحرب

النائبة مها عبد الناصر
النائبة مها عبد الناصر
حسن رضوان

أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن توجه الدولة لترشيد استهلاك الطاقة  خطوة ضرورية في ظل التحديات الراهنة، لكنها تحتاج إلى حلول أكثر شمولًا وفعالية، لا تقتصر على الإجراءات التقليدية، بل تمتد لمعالجة أسباب الهدر اليومية التي يتحملها المواطن.


وأوضحت عبد الناصر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن بعض الممارسات على الطرق تساهم بشكل مباشر في إهدار الوقود، وعلى رأسها اللجان المرورية التي تتسبب في تعطيل حركة السير وخلق تكدسات مرورية، ما يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الوقود دون داعٍ.

ضرورة تطوير منظومة تحصيل رسوم الطرق

وشددت على ضرورة تطوير منظومة تحصيل رسوم الطرق، من خلال الاعتماد على أنظمة إلكترونية حديثة تسمح بمرور السيارات دون توقف، أو على الأقل تقليل زمن الانتظار، خاصة في المحاور الحيوية التي تشهد زحامًا يوميًا.

وأضافت أن التكدسات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية لا تقتصر آثارها على استهلاك الوقود فقط، بل تمتد لتؤثر على جودة حياة المواطنين، مشيرة إلى أن معالجة هذه الأزمة ستحقق وفورات كبيرة وتخفف الضغط على المواطنين.

كما دعت إلى التوسع في تطبيق نظام العمل من المنزل للوظائف التي لا تتطلب تواجدًا ميدانيًا، لافتة إلى أن التكنولوجيا الحديثة تتيح إنجاز الاجتماعات والأعمال عن بُعد بكفاءة، وهو ما يسهم في تقليل التنقل واستهلاك الوقود، إلى جانب تحسين راحة المواطنين.

وأكدت أن تحقيق التوازن بين ترشيد الموارد وتيسير حياة المواطنين يجب أن يكون أولوية، مشددة في الوقت نفسه على رفض أي اتجاه لتخفيف أحمال الكهرباء، باعتبار أن هناك بدائل أكثر كفاءة يمكن تطبيقها دون المساس بالخدمات الأساسية.

وجهت النائبة مها عبد الناصر سؤالا للحكومة عن تأثير قرار غلق المحال علي المواطنين والسياحة بشأن التاثير السلبي .

وجدير بالذكر تاكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه تم تشكيل اللجنة المركزية للأزمة لمناقشة تداعيات الحرب وتأثيرها على الدولة مؤكدا أنه لا يوجد أحد يستطيع تحديد موعد إنهاء الحرب.

ودعا رئيس الوزراء الإعلام أن يرصد تداعيات الحرب وتأثيرها علي التضخم وارتفاع الأسعار في مصر وجميع الدول مشيرا إلي أن الدولة اتخذت قرارات لتخفيف تأثير الحرب علي المواطن.

وتابع رئيس الوزراء أن الدولة تدعم الطاقة للمصريين لافتا إلى أن قبل الحرب كان الغاز ٥٦٠ مليون دولار شهريا واليوم مليار و٦٥٠ مليون جنيه مشيرا إلي أن سعر برميل النفط ارتفاع من ٦٩ دولارا الي ١٠٨.٥ وذلك بعد استهداف عدد من مصفات البترول في بعض الدول .

وأضاف رئيس الوزراء أن سعر زيت الخام ارتفع ٥٠ % وبشأن السولار أكد أنه قبل الحرب كان سعره ٦٦٥ دولار لطن السولار اليوم ١٦٠٤ دولارات .

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تَمُد فترة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة حتى نهاية أبريل المقبل

وزير البترول يحضر اجتماع الجمعية العمومية لبتروجيت

البترول: بتروجت تدخل مجال المشروعات النووية بالمشاركة في "الضبعة"

جانب من الاجتماع

تعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات بما يدعم تطوير الخدمات ويرفع كفاءة الإدارة المحلية

بالصور

أعراض التسمم من الفسيخ وطرق الوقاية منه

الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟

رسميا .. بي إم دبليو تطلق الفئة الثالثة الكهربائية 2027

بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027

نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة والفسيخ في عيد الفطر

نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ
نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ
نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ

قبل العيد.. اعرفي فوائد زيت السمسم للبشرة وأهم أضراره

علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد