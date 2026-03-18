هند رشاد : قرارات الحكومة بشأن ترشيد الطاقة والنفقات ضرورة وطنية

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي تعكس نهجًا واقعيًا ومسؤولًا في إدارة تداعيات الأزمة العالمية، مشيرة إلى أن الدولة تتحمل بالفعل أعباءً ضخمة نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع.

وأوضحت رشاد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دعوة رئيس الوزراء إلى ترشيد الاستهلاك في مختلف السلع تمثل ضرورة وطنية في هذه المرحلة خاصة مع تداعيات الحرب الإيرانية، ليس فقط لتخفيف العبء عن الموازنة العامة، ولكن أيضًا لضمان استدامة الموارد وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وقف إنارة إعلانات الشوارع وتخفيف الإضاءة العامة

وأشادت بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد الطاقة، وعلى رأسها وقف إنارة إعلانات الشوارع وتخفيف الإضاءة العامة، بالإضافة إلى غلق الحي الحكومي مبكرًا، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بأن تكون أول من يبدأ بترشيد الإنفاق قبل مطالبة المواطنين بذلك.

كما نوهت إلى أهمية قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة بشكل مباشر، مؤكدة أن هذه الخطوة، رغم ما قد تفرضه من تحديات، تأتي في إطار خطة شاملة ومدروسة للتعامل مع السيناريو الأسوأ المتمثل في استمرار الحرب لفترة أطول.

وأضافت أن توجه الحكومة نحو ترشيد النفقات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام يهدف إلى تحقيق فائض يمكن استخدامه لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية في إدارة الأزمة وليس مجرد حلول مؤقتة.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه المرحلة تتطلب وعيًا مجتمعيًا حقيقيًا، داعية المواطنين إلى التعاون مع قرارات الدولة، باعتبارها إجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأوضاع في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وجدير بالذكر تاكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه تم تشكيل اللجنة المركزية للأزمة لمناقشة تداعيات الحرب وتأثيرها على الدولة مؤكدا أنه لا يوجد أحد يستطيع تحديد موعد إنهاء الحرب.

ودعا رئيس الوزراء الإعلام أن يرصد تداعيات الحرب وتأثيرها علي التضخم وارتفاع الأسعار في مصر وجميع الدول مشيرا إلي أن الدولة اتخذت قرارات لتخفيف تأثير الحرب علي المواطن.

وتابع رئيس الوزراء أن الدولة تدعم الطاقة للمصريين لافتا إلى أن قبل الحرب كان الغاز ٥٦٠ مليون دولار شهريا واليوم مليار و٦٥٠ مليون جنيه مشيرا إلي أن سعر برميل النفط ارتفاع من ٦٩ دولارا الي ١٠٨.٥ وذلك بعد استهداف عدد من مصفات البترول في بعض الدول .

وأضاف رئيس الوزراء أن سعر زيت الخام ارتفع ٥٠ % وبشأن السولار أكد أنه قبل الحرب كان سعره ٦٦٥ دولار لطن السولار اليوم ١٦٠٤ دولارات .