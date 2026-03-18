مجلس الوزراء: تشكيل لجنة مركزية لمناقشة تداعيات الحرب

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه تم تشكيل اللجنة المركزية للأزمة لمناقشة تداعيات الحرب وتأثيرها على الدولة مؤكدا أنه لا يوجد أحد يستطيع تحديد موعد إنهاء الحرب.

ودعا رئيس الوزراء الإعلام أن يرصد تداعيات الحرب وتأثيرها علي التضخم وارتفاع الأسعار في مصر وجميع الدول مشيرا إلي أن الدولة اتخذت قرارات لتخفيف تأثير الحرب علي المواطن.

وتابع رئيس الوزراء أن الدولة تدعم الطاقة للمصريين لافتا إلى أن قبل الحرب كان الغاز ٥٦٠ مليون دولار شهريا واليوم مليار و٦٥٠ مليون جنيه مشيرا إلي أن سعر برميل النفط ارتفاع من ٦٩ دولارا الي ١٠٨.٥ وذلك بعد استهداف عدد من مصفات البترول في بعض الدول .

وأضاف رئيس الوزراء أن سعر زيت الخام ارتفع ٥٠ % وبشأن السولار أكد أنه قبل الحرب كان سعره ٦٦٥ دولار لطن السولار اليوم ١٦٠٤ دولارات .