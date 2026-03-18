رسائل طمأنة من الحكومة عبر "صدى البلد": لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال محرر "صدى البلد" بشأن نيه الحكومة في تحريك سعر رغيف الخبز المدعم قائلا : لا نيه للحكومة في رفع أسعار رغيف الخبز المدعم بعد ارتفاع أسعار السولار والدقيق.

وأكد رئيس الوزراء أن أسعار الخبز المدعم كما هي ولا زيادات في أسعاره بسب الحرب أو ارتفاع أسعار السولار .

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ترجئ أي قرارات تؤثر على المواطن الى إشعار آخر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سعر رغيف الخبز قبل الحرب كان 160 قرش ويصل للمواطن بـ 20 قرش لافتا ان سعره علي الدولة الان وصل حوالي 180 قرشا ومازال يصل للمواطن بـ 20 قرش لافتا ان الحكومة تنتج 270 مليون رغيف يوميا.

وتابع رئيس الوزراء أن أسعار السولار قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية الايرانية كان ٦٦٥ دولار لطن وتزايد سعر الطن اليوم الي ١٦٠٤ دولار لطن اي بفارق حوالي ألف دولار للطن الواحد.