بدعوة من أبو الغيط.. تحرك عربي عاجل لدعم لبنان صحيا

عقد اليوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بناءً على دعوة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، لبحث سبل تقديم دعم عاجل للجمهورية اللبنانية في ظل الظروف الراهنة.

وناقش الاجتماع آليات توفير الاحتياجات الصحية العاجلة للنازحين في مراكز الإيواء داخل لبنان، في ضوء التداعيات الإنسانية الناتجة عن التصعيد العسكري، حيث تقرر تقديم دعم فوري لوزارة الصحة اللبنانية يشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الأساسية، إلى جانب دعوة الدول العربية والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات المتخصصة والدول المانحة إلى مواصلة دعم القطاع الصحي اللبناني.

وافتتح أعمال الاجتماع السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، مؤكدًا أن انعقاد الاجتماع يأتي استجابة لطلب الحكومة اللبنانية لتوفير المساعدات العاجلة التي حددتها غرفة العمليات الوطنية برئاسة مجلس الوزراء، بهدف دعم مختلف القطاعات في مواجهة موجات النزوح المستمرة.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس وزراء الصحة العرب كأحد الأذرع الفاعلة لمنظومة العمل العربي المشترك، خاصة في التعامل مع الأزمات الصحية والإنسانية، مشددًا على حساسية المرحلة التي يمر بها لبنان في ظل تصاعد حدة العمليات العسكرية ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين، وهو ما يتطلب تعزيز الاستجابة الصحية الطارئة وتكثيف جهود الدعم العربي المشترك.

وأكد زكي في ختام كلمته على موقف جامعة الدول العربية الثابت في دعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي اعتداءات أو انتهاكات تمس الدول العربية أو تهدد أمنها واستقرارها.