قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدعوة من أبو الغيط.. تحرك عربي عاجل لدعم لبنان صحيا

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

عقد اليوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026 اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بناءً على دعوة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، لبحث سبل تقديم دعم عاجل للجمهورية اللبنانية في ظل الظروف الراهنة.

وناقش الاجتماع آليات توفير الاحتياجات الصحية العاجلة للنازحين في مراكز الإيواء داخل لبنان، في ضوء التداعيات الإنسانية الناتجة عن التصعيد العسكري، حيث تقرر تقديم دعم فوري لوزارة الصحة اللبنانية يشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الأساسية، إلى جانب دعوة الدول العربية والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات المتخصصة والدول المانحة إلى مواصلة دعم القطاع الصحي اللبناني.

وافتتح أعمال الاجتماع السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، مؤكدًا أن انعقاد الاجتماع يأتي استجابة لطلب الحكومة اللبنانية لتوفير المساعدات العاجلة التي حددتها غرفة العمليات الوطنية برئاسة مجلس الوزراء، بهدف دعم مختلف القطاعات في مواجهة موجات النزوح المستمرة.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس وزراء الصحة العرب كأحد الأذرع الفاعلة لمنظومة العمل العربي المشترك، خاصة في التعامل مع الأزمات الصحية والإنسانية، مشددًا على حساسية المرحلة التي يمر بها لبنان في ظل تصاعد حدة العمليات العسكرية ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين، وهو ما يتطلب تعزيز الاستجابة الصحية الطارئة وتكثيف جهود الدعم العربي المشترك.

وأكد زكي في ختام كلمته على موقف جامعة الدول العربية الثابت في دعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي اعتداءات أو انتهاكات تمس الدول العربية أو تهدد أمنها واستقرارها.

مجلس وزراء الصحة العرب وزراء الصحة العرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لبنان وزارة الصحة اللبنانية السفير حسام زكي الحكومة اللبنانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

لقطة من الفيديو

خالد بيرمي

رئيس مجلس الوزراء

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

بالصور

فيديو

محمد فضل شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أبوبكر المطعني

د. أمل منصور

ياسر إبراهيم عبيدو

د.عادل القليعي

المزيد