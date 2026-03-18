عماد الدين حسين: مصر تدعو لوقف الحرب وتدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنّ الموقف المصري تجاه التصعيد في المنطقة ثابت وواضح منذ البداية، مشيراً إلى أن مصر تدعو إلى وقف التصعيد ووقف الحرب، وتدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج.

وأضاف حسين، في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة ترى أن استمرار المواجهات قد يدفع المنطقة بأكملها إلى حرب إقليمية واسعة تتجاوز حدودها الحالية.

وتابع أنّ هذا الموقف تُرجم من خلال تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب الاتصالات المكثفة مع قادة الدول العربية والإسلامية وكبار قادة العالم، فضلاً عن تحركات وزير الخارجية، ومن بينها الجولة الأخيرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي شهدت تأكيداً على دعم مصر الكامل لهذه الدول وإدانة الاعتداءات الإيرانية.

وأشار إلى أن التحركات المصرية تتم على أكثر من مستوى، سواء بشكل معلن أو غير معلن، بهدف إنهاء الأزمة والعودة إلى طاولة المفاوضات، لافتاً إلى أن الاتصال بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني حمل رسالة واضحة برفض الاعتداءات وضرورة وقفها، مؤكداً أن هذا الوضوح يعكس ثبات السياسة المصرية ويعد رداً على أي مزاعم بوجود خلافات مع دول الخليج.