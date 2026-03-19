طهران تفتح النار.. التلفزيون الإيراني: انفجار محطة كهرباء حيفا انتقاما لحقل بارس الجنوبي

هجوم صاروخي إيراني
ناصر السيد

أفاد التلفزيون الإيراني، يوم الخميس بأن طهران أطلقت موجة من الصواريخ استهدفت الكيان المحتل وتل أبيب والقدس وحيفا والجولان المحتل.

وأضاف التلفزيون الإيراني، أن محطة كهرباء حيفا انفجرت انتقاما لحقل بارس الجنوبي.

وفي نفس السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس بأن الهجوم الإيراني على حيفا أسفر عن وقوع إصابات إلى جانب انقطاع للتيار الكهربائي.

وقالت هيئة البث العبرية "كان"، إن صفارات الإنذار أطلقت في شمال ووسط دولة الاحتلال عقب إطلاق هجوم صاروخي إيراني.

وقال الإعلام العبري إن "3 دفعات صاروخية من ​إيران​ استهدفت حيفا وشمال إسرائيل وتل أبيب الكبرى"، بعدما أطلقت إيران أطلقت صاروخا عنقوديا باتجاه شمال دولة الاحتلال.

وفي نفس السياق، كشف موقع "واللا" عن ان "الملايين في الملاجئ بعد دوي صفارات الإنذار في وسط وشمال إسرائيل".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، زعم المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن سلاح الجو تمكن من تدمير سفن صواريخ تابعة لسلاح البحرية الإيراني في بحر قزوين.

وقال أدرعي، إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وبتوجيه من استخبارات سلاح البحرية وهيئة الاستخبارات، هاجمت مساء أمس (الأربعاء) ولأول مرة منذ بداية عملية زئير الأسد في بحر قزوين استهدف سلسلة من البنى التحتية المركزية للبحرية الإيرانية.

