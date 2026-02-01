قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مجلس جامعة سوهاج يوافق على الانضمام للشبكة النمساوية الإفريقية للتعليم العالي

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

عقد مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعةجلسته رقم ٢٢٩ لشهر يناير ٢٠٢٦, بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

وأوضح النعماني أن مجلس الجامعة وافق علي عدد من القررات الهامة ومنها الانضمام الي الشبكة النمساوية الافريقية للتعليم العالي والبحث العلمي Africa uniNet،  والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بين الجامعات المصرية ونظيراتها في النمسا والدول الافريقية في مجالات البحث العلمي وبناء القدرات ودعم الابتكار.

جامعة سوهاج

وتضم ٧٢ دولة وعددا من الجامعات والمؤسسات البحثية، والموافقة علي مذكرة التفاهم مع جامعة نورث ويست"جنوب افريقيا" في مجالات دعم وتبادل الباحثين والطلاب.

واضاف النعماني أن المجلس وافق علي إعداد مدونة المعايير الأخلاقية والسلوكية للطالب الجامعي، والتى تهدف إلى تعزيز قيم الانضباط والاحترام والمسؤولية داخل الحرم الجامعى، وتوجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية التى تساهم فى خلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم والتفاعل البنّاء.

وأشار النعماني الى ان المجلس وافق أيضًا علي اعتماد لائحة برنامج "هندسة الميكاترونات والروبوتات" برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، بكلية الهندسة.

عقد المؤتمر الأول للجودة بكلية الطب تحت عنوان "جودة التعليم الطبي من المعايير الي الممارسة" في الفترة من ٧ الي ٩ أبريل٢٠٢٦ بهدف تعزيز ثقافة الجودة في التعليم الطبي واستكشاف دور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الإصطناعي في تحسين جودة التعليم الطبي.

بالإضافة إلى الموافقة علي تنفيذ عدد من القوافل التوعوية بقضية محو الأمية لعدد من القري، وعقد مؤتمر التوظيف الثالث عشر لكلية الزراعه يوم ١٥ أبريل ٢٠٢٦.

وتنفيذ عدد من الندوات بالتعاون مع جهاز شئون البيئة للتوعية بخطورة عوادم المركبات والسيارات علي البيئة والصحة العامة.

