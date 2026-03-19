وزير الخارجية القطري: يجب أن تتوقف الحرب فورا.. وإيران دمرت الثقة بيننا

أكد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، يوم الخميس أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط يجب أن تتوقف فورا.

وأضاف وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، مع نظيره التركي هاكان فيدان، أنه "يجب أن تقوم الدبلوماسية على الاحترام المتبادل لكن إيران دمرت ثقتنا بعدوانها والثقة بحاجة إلى إعادة بناء".

وأشار بن عبد الرحمن، إلى أن هجوم إيران على منشأة الغاز له تداعيات كبيرة على إمدادات الطاقة في العالم، لافتا إلى أن توسيع دائرة الصراع لن يخدم أهداف أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف رئيس وزراء قطر: “لا يمكن قبول الادعاءات الإيرانية تحت أي مبرر، وأمن المنطقة مسؤولية جماعية”.

وتابع رئيس وزراء قطر:" يجب وقف الاعتداءات الإيرانية بشكل فوري وخفض التصعيد".