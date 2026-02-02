فيديو تحرش بفتاة في أحد شوارع سوهاج يثير الغضب.. ومطالبات بضبط المتهم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو، يرصد واقعة تحرش جسدي بفتاة، في أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة سوهاج؛ ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، وسط مطالبات بسرعة ضبط مرتكب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

ماذا حدث في سوهاج؟

وبحسب ما تم تداوله، وقعت الحادثة صباح يوم الجمعة 30 يناير 2026، الساعة العاشرة صباحًا، في شارع الزهراء المتفرع من شارع الشريف، حيث كانت الفتاة تسير في الشارع بشكل طبيعي، قبل أن يفاجئها شاب كان يسير خلفها منذ بداية الشارع، وقام بارتكاب فعل غير أخلاقي بالتحرش بها جسديًا.

وأوضح شهود عيان، أن الفتاة دخلت في حالة من الانهيار والبكاء عقب الواقعة؛ الأمر الذي لفت انتباه أحد العاملين بأحد المحال التجارية المقابلة لمكان الحادث، والذي تدخل على الفور وقام بتهدئتها ومرافقتها إلى مكان آمن؛ حرصًا على سلامتها، بعد تعرضها للاعتداء.

وأضاف الشهود، أن الشاب المتهم بالتحرش لاذ بالفرار عقب ارتكاب الواقعة، متجهًا في نفس اتجاه الشارع، ثم انحرف إلى شارع مجاور، قبل أن يختفي عن الأنظار، للهروب من الملاحقة.

وعبَّر عدد كبير من أهالي سوهاج، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن استيائهم الشديد من الواقعة، مطالبين بسرعة تحديد هوية المتهم وضبطه؛ حفاظًا على أمن وسلامة الفتيات، وردع أي محاولات للاعتداء أو التحرش في الشوارع.

كما طالب المواطنون، الجهات الأمنية، بتكثيف التواجد في الشوارع الحيوية، خاصة خلال فترات الصباح، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال غير الأخلاقية.

ومن المنتظر أن تبدأ الجهات المختصة، فحص مقطع الفيديو المتداول، وسماع أقوال الشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة؛ في إطار جهود الدولة لمواجهة جرائم التحرش وحماية المواطنين، خاصة النساء والفتيات، وضمان حقهن في السير الآمن بالشارع دون خوف أو تهديد.