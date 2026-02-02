نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد حفل وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وجاء ذلك عقب صلاة مغرب اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، الموافق 14 شعبان 1447هـ، وذلك بمسجد الإمام الحسين بحي وسط القاهرة بحضور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، وحسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وأشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

كما حضر الاحتفال الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتي جمهورية مصر العربية، والدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وسماحة السيد الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ولفيف من كبار علماء الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تناول الاحتفال فضل هذه الليلة المباركة وأهميتها في تعزيز القيم الدينية والروحية لدى المجتمع.