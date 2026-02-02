قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2026

استعلام مخالفات المرور 2026
استعلام مخالفات المرور 2026
محمد غالي

تشغل مخالفات المرور وكيفية سدادها اهتمام شريحة واسعة من أصحاب السيارات، في ظل تنوع المخالفات المرورية ما بين تجاوز السرعات المقررة، وعدم الالتزام بارتداء حزام الأمان، والسير عكس الاتجاه، وهي مخالفات يترتب عليها توقيع غرامات مالية متفاوتة، وقد تمتد العقوبات في بعض الحالات إلى سحب رخصة القيادة أو الحبس وفقا للقانون.

مخالفات المرور

استعلام مخالفات المرور 2026


حرصا على التيسير على قائدي السيارات، تتيح الإدارة العامة للمرور خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا عبر المواقع الرسمية، بما يسمح للمواطنين بالاطلاع على المخالفات المسجلة عليهم دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور، في إطار دعم التحول الرقمي وتخفيف الزحام.

استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2026


يمكن لقائد السيارة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة، ثم التوجه إلى قسم الاستعلامات عبر الضغط على خيار  استمرار  الموجود بالصفحة الرئيسية.
بعد ذلك يتم اختيار  مخالفات رخص المركبات ، ثم إدخال رقم رخصة القيادة في الخانة المخصصة، يليها كتابة رقم السيارة بشكل صحيح، وفي الخطوة الأخيرة يتم الضغط على أيقونة  إجمالي المخالفات ، لتظهر جميع المخالفات المسجلة على السيارة خلال لحظات.

مخالفات المرور

كيفية التظلم على مخالفات المرور برقم السيارة 2026


توفر النيابة العامة أيضا خدمة التظلم الإلكتروني على مخالفات المرور، حيث يمكن للمواطن الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم اختيار قسم  التظلمات  وتحديد نوع التظلم من خلال مربع رخص القيادة.
يقوم المستخدم بإدخال الرقم القومي والضغط على  تفاصيل مخالفات المرور  للاطلاع على البيانات، ثم تحديد المخالفة المطلوب التظلم عليها والضغط على أيقونة  تظلم . ويشترط قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال الإجراءات، مع إدخال البيانات الشخصية المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونيا.
وعقب الانتهاء، يظهر إيصال التظلم متضمنا رقم الطلب، والذي يجب الاحتفاظ به لمتابعة النتيجة، حيث يتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم عبر الهاتف المحمول.

مخالفات المرور

مخالفات المرور

تمثل خدمات الاستعلام والتظلم الإلكتروني عن مخالفات المرور خطوة مهمة نحو تسهيل التعاملات المرورية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، بما يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسرعة.

