قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم
معارك لا تعد وشغف لم يتغير.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاده برسالة عن رحلته مع الأهلي
التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والزمالك بالكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026

مخالفات المرور 2026
مخالفات المرور 2026
عبد العزيز جمال

تصاعدت عمليات البحث مؤخرًا عن خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026، وكذلك الرابط المخصص لذلك ، بعد إتاحة خدمات مخالفات المرور ألكترونيا عبر موقع النيابة العامة أون لاين.

كما يبحث البعض عن رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 مجاناً إلكترونيًا، وذلك بعد إعلان التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية وكيفية سدادها والتظلم عليها، ضمن جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
 

مخالفات المرور

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور لعام 2026 عبر موقع النيابة العامة الإلكتروني مباشرة من خلال الرابط التالي:
https://ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home

خطوات الاستعلام عن المخالفات

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني عبر الرابط أعلاه.

- اختيار قائمة «الاستعلامات».

- الضغط على «استمرار».

- تحديد نوع الرخصة المراد الاستعلام عنها.

- إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة.

- الضغط على «استمرار» لعرض المخالفات.

كيفية سداد مخالفات المرور 2026

يمكن سداد المخالفات إلكترونيًا من خلال نفس الموقع باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على أيقونة «الدفع».

- اختيار «الدفع الإلكتروني».

- تحديد نوع الرخصة المراد سدادها وإدخال البيانات المطلوبة.

- الضغط على «إجمالي المخالفات»، ثم اختيار طريقة الدفع.

- إدخال بيانات بطاقة الدفع (فيزا أو ماستركارد).

- الضغط على زر «سداد» لإتمام العملية.
 

المخالفات المرورية

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026

لتقديم تظلم على أي مخالفة مرورية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

- اختيار «خدمات المرور»، ثم الضغط على «التظلمات».

- تحديد التظلم على مخالفات رخص المركبات.

- إدخال رقم لوحة السيارة والبيانات الأساسية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف.

- الضغط على «تفاصيل المخالفات» واختيار المخالفة المطلوبة للتظلم.

- قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة ثم الضغط على «إرسال الطلب».

- الاحتفاظ برقم التظلم لمتابعة حالة الطلب لاحقًا.


بعد إلغاء الورقية.. سداد مخالفات المرور إلكترونيا

استحدثت وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهادة مخالفات المرور الإلكترونية من خلال الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة .

مخالفات المرور الإلكترونية 
 

يصل للمركز شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية بصورة إلكترونية فور قيام المواطن بسداد المخالفات من أى من القنوات الإلكترونية المخصصة لذلك، الأمر الذى مكن وزارة الداخلية من استكمال عملها بمنظومة مرور بلا أوراق .

وتقرّر إلغاء طلب شهادة براءة الذمة الورقية تيسيراً على المواطنين والعمل بها إلكترونياً ، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية فى تنفيذ منظومة مرور بلا أوراق ، مما ساهم فى الحد من عمليات التلاعب وتحقيق مزيداً من الدقة والسرعة بوحدات التراخيص ووحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة وبوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية والمنافذ الجمركية .. مما يتيح للمركبات العبور من المنافذ الحدودية دون التقيد بتقديم شهادة ورقية ببراءة الذمة من المخالفات .


وبدأ العمل بالشهادة الإلكترونية بكافة محافظات الجمهورية منذ من يوم السبت الموافق 6/12/2025 .

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى التحول الرقمى بكافة قطاعاتها وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير للإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى بما يساهم فى حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر

مخالفات المرور التظلم على مخالفات المرور 2026 مخالفات المرور 2026 رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 خطوات الاستعلام عن المخالفات كيفية سداد مخالفات المرور 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

مسلسل "الفرنساوي"

بدء تصوير مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف

فيفي عبده

كل ٢٥ يناير واحنا طيبين..فيفي عبّده تحتفل بعيد الشرطة

اسما إبراهيم

بفستان أسود .. أسما إبراهيم تتألق في أحدث ظهور لها

بالصور

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد