فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
زعيم كوريا الشمالية يدخل على خط المواجهة الروسية الأمريكية برسالة دعم لبوتين
حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار
نواب: السردية الوطنية خطوة متقدمة في مسار التخطيط الاستراتيجي.. تضع الإنسان في الصدارة
تتقدم نحو القاهرة.. غطاء سحابي يغطي محافظات السواحل وأمطار متفاوتة الشدة
حالة الطقس اليوم الجمعة أول أيام شهر طوبة.. احذر من الأمطار
الاحتلال يمنع دخول عمال إغاثة أجانب إلى غزة
موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026
تصل إلى 50 ألف جنيه.. غرامات مالية بالجملة على مخالفات المرور
خطوة جديدة نحو التحول الرقمي.. إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة إلكترونياً
بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير
أول اتصال بين الشرع وأردوغان بعد معارك حلب.. تأكيد السيادة والتنسيق الأمني
تصل إلى 50 ألف جنيه.. غرامات مالية بالجملة على مخالفات المرور

معتز الخصوصي

وضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور ، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح في الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير دون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه× لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه؛ إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه؛ لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه؛ لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه؛ عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه؛ عند استخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه؛ حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه؛ لـ مخالفة السير عكس الاتجاه.

2000 جنيه لـ :

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.

ـ مخالفة الإضرار البيئي.

- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

وفرض قانون المرور أيضا عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.

