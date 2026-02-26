حماة الوطن يهنئ المصريين بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

تقدم حزب حماة الوطن ، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان، ذكرى تحرير أرض سيناء الحبيبة.

وأضاف: في هذه المناسبة نسترجع ذكرى غالية على كل مواطن مصري، يوم انتصر جيش الصائمين، ونجح في تحرير الأرض من سيطرة الاحتلال الغاشم.

وتابعت: كانت ولا زالت وستظل القوات المسلحة المصرية، مثالا للتضحية والفداء، ويبذل أبطالها كل غالي ونفيس من أجل رفعة وعزة مصر وشعبها.

واختتم: وتواصل القوات المسلحة القيام بدورها الذي يفخر به كل مصري في الحفاظ على حدود الدولة، وكذلك تحقيق أمنها القومي واستقرارها في ظل تحديات صعبة تحيط بالمنطقة بالكامل.