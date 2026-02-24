قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

حماة الوطن يزور مهندسة الطاقة الذرية ويستمع لمطالبها ويؤكد حرصه الدائم على دعم المواطنين

النائبة الدكتورة راندا مصطفى، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن
النائبة الدكتورة راندا مصطفى، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

زارات  النائبة الدكتورة راندا مصطفى، أمينة المرأة بحزب حماة الوطن، ورئيس  لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بالأمس أالمهندسة ليلى إبراهيم حسن، مهندسة الطاقة الذرية السابقة وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للحزب وحرصه الدائم على التفاعل المباشر مع قضايا المواطنين.

وجاء ذلك عقب تداول  عدد من رواد موقع “فيسبوك”  لحديث المهندسة، البالغة من العمر 65 عامًا، والتي أوضحت أنها تقيم بالمنطقة منذ نحو 8 سنوات، منها 7 سنوات و3 أشهر داخل شقتها، قبل أن تجد نفسها بلا مأوى لمدة تقارب 9 أشهر، إثر خلاف مع مالك العقار حول قيمة الإيجار، انتهى  بالإساءة إليها وطردها، ما اضطرها للإقامة في الشارع

وأوضحت مصطفى أن الحزب لا يكتفي بمتابعة ما يُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، بل يتحرك ميدانيًا للتحقق من الوقائع والاستماع إلى أصحاب الشأن، مشددة على أن كرامة المواطن المصري تمثل أولوية لا تقبل المساومة. وأضافت: “الدولة المصرية أرست مظلة حماية اجتماعية متكاملة، ودورنا كحزب سياسي داعم هو تعزيز هذه المظلة، والوصول إلى الحالات الإنسانية التي تستوجب التدخل العاجل”.

وأشارت إلى أن اللقاء شهد استماعًا تفصيليًا لمطالب المهندسة، وبحث آليات تقديم الدعم اللازم لها، والمساهمة في  تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية الممكنة، بما يضمن صون كرامتها.

وأكدت أمينة المرأة بحماة الوطن أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بقضايا السيدات وكبار السن، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية، لافتة إلى أن التعامل مع مثل هذه الحالات يتم بمنهجية مؤسسية تراعي الجوانب الإنسانية والقانونية معًا.

واختتمت مصطفى تصريحها بالتأكيد على أن حزب حماة الوطن سيواصل أداء دوره المجتمعي جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، مشددة على أن التكاتف بين القوى السياسية والمجتمع المدني والأجهزة التنفيذية يمثل حجر الزاوية في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

حماة آلوطن مهندسة الطاقة الذرية بمجلس النواب النائبة الدكتورة راندا مصطفى أمينة حماة الوطن

