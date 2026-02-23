قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعادل إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
جمال العدل: الخطيب مش عارف يعمل حاجة في الأهلي
جمال العدل: زيزو مش شبه الزمالك.. وشيكابالا ملوش زي
ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري
زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
السيرة الهلالية تصل مترو الأنفاق في عرض فني للمرة الأولى .. صور
برلمان

حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكد قوة الشراكة المصرية السعودية

الرئيس السيسي وبن سلمان
الرئيس السيسي وبن سلمان
حسن رضوان

ثمن رجب خلف الله مرسي،القيادي بحزب حماة الوطن، نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة.

وأكد أن الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وحرص القيادتين على استمرار التنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا الإقليمية.

وقال مرسي، في بيان له، إن اللقاء جاء في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، وهو ما يؤكد أهمية التشاور السياسي المستمر بين القاهرة والرياض باعتبارهما من أهم ركائز الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن التنسيق المصري السعودي يمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استقرار المنطقة.

وأوضح أمين التنظيم المساعد بحزب حماة وطن بمطاي أن تطورات الأوضاع في قطاع غزة كانت في صدارة المباحثات، مشيدًا بحالة التوافق بين مصر والسعودية بشأن ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، مع الرفض الكامل لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

وأكد أن الموقف المصري السعودي يعكس التزامًا واضحًا بالثوابت العربية، ودعمًا لمسار الحل السياسي الشامل الذي يقوم على تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأشار مرسي إلى أن العلاقات المصرية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة على مختلف المستويات، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بما يسهم في تعزيز فرص التكامل العربي وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

واختتم رجب خلف الله مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون العربي المشترك، مشددًا على أن مصر والسعودية تمثلان حجر الزاوية في دعم الاستقرار الإقليمي وترسيخ دعائم السلام والتنمية في المنطقة.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب مجلس النواب

