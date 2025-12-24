اللواء مدحت قريطم: معظم شوارع القاهرة بها كاميرات ويتم تكوين منظومة متكاملة لضبط مخالفات المرور

علق اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقا، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

وقال مدحت قريطم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" يجب تغليظ العقوبات على مرتبكي الحوادث المرورية الجسيمة ".

وتابع مدحت قريطم:" منظومة المرور في مصر تتطور بشكل كبير خلال الـ 3 سنوات الماضية ".

واكمل مدحت قريطم:" معظم شوارع القاهرة بها كاميرات ويتم تكوين منظومة متكاملة لضبط المخالفات المرورية ".

ولفت مدحت قريطم:" لدينا إدارة نظم ومعلومات في قطاع المرور ونحتاج إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا لضبط المخالفات المرورية ".