اللواء مدحت قريطم: تعديل قانون المرور يهدف إلى منع الحوادث الجسيمة

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، أن جميع التعديلات على قانون المرور تهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين، لافتًا إلى أن من يرتكب أفعالًا تمس السلامة العامة تتراوح عقوبته بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، وفي حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تُضاعف الغرامة.

وقال قريطم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي"أحمد موسى"، أن تعديل قانون المرور يهدف إلى منع الحوادث الجسيمة، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبات، موضحًا أن الحوادث المرورية ناتجة عن رعونة السائقين.

وحذر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، المواطنين من ترك سياراتهم لأبنائهم دون الحصول على رخص قيادة، مؤكدًا أنهم سيتعرضون للعقاب.

وأشار إلى أنه مع انعقاد مجلس النواب قد يتم إقرار تشديدات إضافية، مشيرًا إلى أن بعض سيارات النقل تسير بسرعات أعلى من السيارات الملاكي، وأن تطبيق نظام «النقاط» على رخص القيادة سيسهم في تقليل المخالفات المرورية.