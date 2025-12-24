قريطم: عقوبات تكرار المخالفة المرورية تصل إلى الحبس

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقا، أن الحوادث المرورية تحدث نتيجة رعونة السائقين المخالفة لقانون السير، مشيرا إلى أنه لا بد من تشديد العقوبات على السائقين المخالفين لقواعد المرور.

وقال قريطم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي"أحمد موسى"، أن عقوبات تكرار المخالفة المرورية تصل إلى الحبس، مؤكدا أن التعديلات تستهدف تشديد العقوبة على السائقين المخالفين.

وتابع مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقا، أنه اذا ارتكب قائد المركبة المخالفة مرة ثانية خلال 6 أشهر سيتم مضاعفة الغرامة.