الوادي الجديد تنفذ برنامجًا تبادليًا مجانيا للجولات التعريفية لطلاب المدارس

نظّمت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالوادي الجديد برنامجًا تبادليًا مجانيا للجولات التعريفية بين مركزي الداخلة والخارجة، استهدف (50) طالبًا وطالبة من المتفوقين والفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية بالإدارتين التعليميتين بالخارجة والداخلة.

الوادي الجديد تنفذ برنامجًا تبادليًا مجانيا للجولات التعريفية لطلاب المدار

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان لها إن البرنامج شمل زيارات ميدانية لأبرز المعالم الأثرية والمزارات السياحية، إلى جانب عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بما أتاح للطلاب فرصة التعرف على المقومات الحضارية والتنموية التي تزخر بها المحافظة.

وأكدت المحافظة أن هذه الرحلات تأتي في إطار تنشيط السياحة الداخلية وتبادل الزيارات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتعزيز الوعي الحضاري وتثقيف الطلاب.