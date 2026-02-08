أمين البحوث الإسلامية يجري جولة تفقدية بعدد من إدارات المجمع

أجرى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي جولةً تفقدية داخل عددٍ من إدارات المجمع، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل والوقوف على آليات الأداء الإداري والتنظيمي، وبحث سبل تطويره بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

واطّلع الأمين العام خلال الجولة على طبيعة العمل داخل الإدارات المختلفة، واستمع إلى شرحٍ تفصيلي من القائمين عليها حول المهام المنوطة بكل إدارة، والتحديات التي تواجه سير العمل، والاحتياجات الفعلية التي تسهم في تحسين جودة الأداء ورفع كفاءة الإنجاز.

وأكد فضيلته أهمية الالتزام بالانضباط المؤسسي، وتكامل الأدوار بين الإدارات، وتعزيز ثقافة العمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن التطوير الإداري يمثل ركيزة أساسية في دعم رسالة المجمع العلمية والدعوية، وتحقيق أهدافه في خدمة الدين والوطن.

كما وجّه الأمين العام بضرورة الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير العمل الإداري، وتيسير الإجراءات، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، مع مراعاة الدقة والشفافية في الأداء، وحسن توظيف الموارد المتاحة.

وفي ختام الجولة، أعرب الأمين العام عن تقديره لجهود العاملين بالمجمع، داعيًا إلى مواصلة العمل الجاد، وبذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بالأداء المؤسسي، بما يعكس مكانة مجمع البحوث الإسلامية ودوره الريادي محليًا ودوليًا.