خلي بالك عشان متدفعش 5000 جنيه غرامة.. خبير مروري يحذر سائقي السيارات على الطرق

علق اللواء أيمن الضبع الخبير المروري على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

وقال أيمن الضبع في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" الدولة المصرية حققت طفرة وإنجازات في قطاع الطرق والنقل الجماعي ".

وتابع أيمن الضبع:" الدولة تدخلت لتغليظ العقوبات على العنصر البشري للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة ".

وأكمل أيمن الضبع :" معظم مخالفات المرور هي مخالفات سير عكس الاتجاه وتجاوز السرعة المقررة ".

ولفت أيمن الضبع :" غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق السريعة وطرق السفر من 2000 لـ 5000 جنيه أما داخل المدينة من 300 لـ 1500 جنيه ".