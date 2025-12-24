كريم مغاوري يدخل العناية المركزة للمرة الثالثة

أعلن الفنان كريم مغاوري دخوله العناية المركزة للمرة الثالثة، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب كريم مغاوري في منشوره علي صفحتة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

«في العناية المركزة للمرة التالتة.. يارب أنت الشافي»



وتفاعل عدد كبير من محبيه وزملائه مع المنشور، متمنين له الشفاء العاجل ودوام الصحة.



وقال كريم مغاوري في تصريحاته لـ«صدى البلد»: “الحمد لله أنا بخير، حسّيت بتعب بسيط ودخلت المستشفى للاطمئنان وإجراء بعض الفحوصات، وإن شاء الله هخرج بكرة”.

وطمأن كريم مغاوري جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، مؤكدًا أن وضعه مستقر ولا يدعو للقلق، موجّهًا الشكر لكل من حرص على السؤال عنه والدعاء له.

يُذكر أن كريم مغاوري يحرص دائمًا على التواصل مع جمهوره، وشارك في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.