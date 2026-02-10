أفعال عدوانية.. أستاذ طب نفسي يكشف تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال

أكد الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أن هناك مخاطر كبيرة تشكلها بعض الألعاب الإلكترونية على الأطفال، مشيرا إلى أن تأثيرها قد يصل لدرجة دفعهم لارتكاب أفعال عدوانية.

وقال هشام رامي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن بعض الألعاب تعتمد على مبدأ "المكافأة مقابل العنف"، مما يزرع في عقل الطفل الباطن فكرة أن القسوة وسيلة للنجاح، ويؤدي إلى “تزييف الواقع”.

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، أنه على الأسرة في مراقبة المحتوى والالتزام بالتصنيفات العمرية، مؤكدًا أن الأطفال في طور النمو يفتقرون للفلاتر التي تميز بين الجرافيك والحقيقة، مما يجعلهم عرضة لتقليد العنف في حياتهم الواقعية.