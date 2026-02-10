نشأت الديهي: مصر رمانة الميزان في الإقليم ودورها داعم للقضايا العربية.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن دور مصر داعم للقضايا العربية والتضامن العربي وليس من مصلحة مصر أن يكون هناك خلافات عربية أو تباينات عربية أو ما يشبه الخصومة، مؤكدًا أن مصر هي رمانة الميزان في هذا الإقليم المشتعل ولا سلام ولا ترتيبات أمنية أو حرب بدون مصر.

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "مصر دائما بتلم وتحاول أن تجمع لا تفرق وهي جسر التواصل بين كل الأشقاء من خبراتنا في الحياة عمومًا لما نلاقي فيه خصومة بين طرفين وفي السياسة مينفعش نروح عند طرف ضد طرف".

وتابع "الكبير بيجمع الناس ويحاول يشوف أسباب الخلاف وما نتفق عليه نتحرك فيه لأني اعرف أن الرئيس السيسي رجل سلام ويؤمن أن العمل المشترك يؤدي إلى نتائج مبهرة ويؤمن الرئيس أن أمن الخليج المستقر من أمن مصر كل الدول العربية ما يجمعها أكثر مما يفرقها".