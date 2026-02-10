رمضان 2026.. طرح البوستر الفردي لسمر محمد متولى من مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

طرحت الفنانة سمر محمد متولي البوستر الرسمى لها من احدث مسلسلاتها المنتظرة “كلهم بيحبوا مودي” ، والذى من المقرر ان يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦.

وتجسد سمر محمد متولي فتاة شعبية تدعى زينب .

ومسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويأتي في إطار كوميدي اجتماعي.

ويشارك في المسلسل، كل من ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني، هدى الإتربي، محسن منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

سمر محمد متولي تكشف كواليس دخولها المجال الفني

وكانت كشفت سمر محمد متولى عن بداية دخولها الفن خلال لقائها فى بودكست “boom shoot” المذاع على قناة صدى البلد ، وقالت انها درست فى كلية الفنون الجميلة، ثم اتجهت لمجال العمل فى البنوك ثم انطلقت مسيرتها الفنية وكان اول عمل هو مشاركتها فى فيلم “فيفا اطاطا” رفقة والدها الراحل محمد متولى والفنانة إيمى سمير غانم وانها اترشحت للدور عن طريق المخرج سامح عبد العزيز عن طريق الصدفة.

سمر محمد متولى: أتمنى تجسيد دور شر

وعن الأدوار التى تتمنى سمر أن تقدمها ، قالت إنها تتمنى تقديم الأدوار الشريرة لأنها تحب الأدوار المعقدة بشكل عام وتشعر أنها بتخرج من جلدها بشكل كامل.