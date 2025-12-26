سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

تحدثت الفنانة سمر محمد متولي، عن أعمالها الفنية ومشاركتها مع العديد من النجوم والذين من أبرزهم الفنان أحمد السقا، الذى وجهت له عتابًا.

وقالت سمر محمد متولى، خلال لقائها فى بودكاست boom shoot المذاع على قناة صدى البلد تقديم المذيعة تقى الجيزاوي، أنه بالرغم حبها الكبير للفنان أحمد السقا لكنها تفاجأت من رد فعله عندما تعاونت معه فى عمل فنى وأنه حذف بعض المشاهد من دورها بجانب عدم سؤاله عليها بالرغم من وصية والدها الفنان الراحل محمد متولى له.

وأضافت سمر محمد متولى مازحة: “أنا بحب أحمد السقا جدا وهو معروف أنه جدع، بس هو كان جدع مع كل الناس ماعدا أنا”.

سمر محمد متولى تكشف عن بدايتها الفنية

وكشفت سمر محمد متولى عن بداية دخولها الفن وانها درست فى كلية الفنون الجميلة، ثم اتجهت لمجال العمل فى البنوك ثم انطلقت مسيرتها الفنية وكان اول عمل هو مشاركتها فى فيلم “فيفا اطاطا” رفقة والدها الراحل محمد متولى.

سمر محمد متولى: أتمنى تجسيد دور شر

وعن الأدوار التى تتمنى سمر أن تقدمها ، قالت إنها تتمنى تقديم الأدوار الشريرة لأنها تحب الأدوار المعقدة بشكل عام وتشعر أنها بتخرج من جلدها بشكل كامل.