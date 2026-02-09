نشأت الديهي يكشف التفاصيل غير المعلنة بشأن زيارة الرئيس السيسي للإمارات.. فيديو

تحدث الإعلامي نشأت الديهي، عن ما لم يتم الإعلان عنه،بشأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "تن"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجل سلام يؤمن بأن العمل المشترك يؤدي إلى نتائج مبهرة ويؤمن بأن أمن الخليج المستقر من أمن مصر ويؤمن أن كل الدول العربية ما يجمعها أكثر مما يفرقها.

وأضاف أن الشيخ محمد بن زايد أخبرني ذات مرة بأن علاقته بالرئيس عبد الفتاح السيسي مش علاقة صديق ولكنها علاقة أخ، وأظن أن الرئيس السيسي يبادله نفس الشعور وهكذا مع ولي العهد السعودي وملوك ورؤساء الدول العربية.

وتابع: أتصور أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث مع الشيخ محمد بن زايد، تحدث عن التضامن العربي والعلاقات بين السعودية والإمارات، وأزمة السودان، ووحدة اليمن ووحدة ليبيا.