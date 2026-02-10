قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
الوزير: مشروع القطار الكهربائي السريع سيغير مفهوم النقل في مصر
زيارة واشنطن.. خبير: نتنياهو يضغط على ترامب لوقف المسار الدبلوماسي مع إيران
هدد بعرقلة افتتاحه.. ترامب يطالب كندا بنصف ملكية جسر "جوردي هاو"
تلقيت وحيا من الله.. تركي يزعم أنه المهدي المنتظر في الجامع الأموي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
ترقب إقليمي وتحذيرات دولية.. هل تشتعل مواجهة كبرى بين إسرائيل وإيران؟
قنبلة موقوتة في الأهلي.. سهام صالح تكشف حقيقة العرض الأمريكي لإمام عاشور
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر

د. علي جمعة
د. علي جمعة
عبد الرحمن محمد

تزايدت تساؤلات كثير من الصائمين حول تأثير متابعة المسلسلات والبرامج الترفيهية خلال نهار شهر رمضان على صحة الصيام وثوابه، خاصة مع انتشار المحتوى الدرامي خلال الموسم الرمضاني، وهو ما دفع عددًا من العلماء لتوضيح الحكم الشرعي في هذه المسألة.

وأكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق، أن مشاهدة المسلسلات خلال نهار رمضان لا تبطل الصيام من الناحية الفقهية، لكنها قد تؤثر على ثواب الصائم إذا احتوت على مشاهد أو مضمون يخالف تعاليم الدين الإسلامي.

وبيّن جمعة أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب فقط، وإنما يهدف إلى تحقيق التقوى، مستشهدًا بقول الله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 183].

وأوضح أن الانشغال بمتابعة المسلسلات والبرامج الترفيهية خلال الشهر الكريم؛ قد يؤدي إلى ضياع الوقت الذي يمكن استغلاله في أداء العبادات مثل الصلاة وقراءة القرآن والذكر، وهي الأعمال التي تنفع الإنسان يوم القيامة، بخلاف عدد الحلقات التي يشاهدها- على حد وصفه -.

وأشار جمعة، في مقطع فيديو سابق، إلى أن الغاية الأساسية من شهر رمضان؛ تتمثل في تهذيب النفس وتقوية الصلة بالله- سبحانه وتعالى-، وليس الانشغال بالمحتوى الترفيهي الذي قد يُبعد الإنسان عن روح الشهر المبارك، مؤكدًا أنه لا يعارض الفنون بشكل عام، لكنه شدد على أهمية استثمار أيام رمضان في الأعمال الصالحة التي ترتقي بالإنسان روحيًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإنسان مسؤول عن كيفية استغلال وقته واختياراته، وأن من يسعى للتقرب إلى الله عليه أن يبتعد عن كل ما قد يشتت انتباهه عن جوهر العبادة، موضحًا أن اختيار الطريق الصحيح مسؤولية شخصية يتحملها كل فرد.

أعمال تبطل الصيام احترس منها 

وفي سياق متصل، أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك أفعالًا قد تؤدي إلى عدم قبول الصيام، مستندًا إلى حديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»، والذي رواه البخاري عن أبي هريرة- رضي الله عنه-.

وأوضح عثمان أن "قول الزور" يشمل الكذب، وشهادة الزور، والافتراء، والغيبة، والنميمة، بينما يتضمن "العمل بالزور" الوقوع في المعاصي مثل الظلم، والغش، والخيانة، وأكل أموال الناس بغير حق، مؤكدًا أن إصرار الصائم على هذه الأفعال يؤدي إلى فقدان الأجر والثواب، لأن الله لا يقبل صيامه على هذا الحال.

وأضاف أن الصيام ليس مجرد الامتناع عن المفطرات، بل هو تدريب للنفس وتقوية للإيمان، محذرًا من الاستهانة بالأقوال أو الأفعال التي قد تفسد الصيام من حيث الثواب، حتى وإن ظل الصيام صحيحًا من الناحية الفقهية.

المسلسلات رمضان مشاهدة المسلسلات علي جمعة ثواب الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

عفاف شعيب - محمد سامي

عندي محامي هو اللي يرد.. أول تعليق من عفاف شعيب على منشور محمد سامي

ترشيحاتنا

خلال اجتماع الجمعية العمومية للقابضة لكهرباء مصر

الكهرباء : الانتهاء من الربط المكانى لـ 32.9 مليون مشترك

طائرة مصر للطيران

وزير الطيران: انضمام طائرة A350 لأسطول مصر للطيران نقلة نوعية كبيرة

نقابة الصحفيين

السفير عاطف سالم: كتاب أنا وياسر عرفات أتاح فهما أعمق لتفكيره

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد