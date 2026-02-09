قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الإثنين 9-2-2026 في البنوك
شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
كأس مصر| اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة حرس الحدود وزد في ربع النهائي
الكشف عن اسم المدرب الجديد لـ واتفورد الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان «استقبال شهر رمضان»

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان « استقبال شهررمضان» بينما جاءت الخطبة الثانية بعنوان «شهر رمضان وكثرة الاستهلاك».

وأصدرت وزارة الأوقاف الإصدار التاسع والثلاثين من سلسلة «زاد الأئمة والخطباء»، لموضوع خطبة الجمعة المقبلة عبر المنصة الإلكترونية. 

للإطلاع على نص الخطبة اضغط هنا  

وفي سياق آخر أطلقت وزارة الأوقاف، في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، دورات علمية متخصصة للأئمة في فقه الصيام وأحكامه، وذلك على مستوى الجمهورية، بتنفيذ الإدارة العامة للتدريب، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبتوجيه من الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني، ضمن خطة الوزارة المستمرة للارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة.

وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز الوعي الفقهي لدى الأئمة، وتمكينهم من تناول قضايا الصيام برؤية علمية رصينة تواكب المستجدات، وتلبي احتياجات المجتمع، بما يسهم في تطوير الخطاب الدعوي خلال شهر رمضان، ويعزز قدرة الإمام على الإجابة عن الأسئلة المعاصرة المرتبطة بأحكام الصيام ومقاصده.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الدورات تُعقد بجميع المديريات على مدار هذا الأسبوع والأسبوع القادم بمشيئة الله، كما تشمل تنظيم دورة تدريبية ليوم واحد لجميع العاملين ومقيمي الشعائر على مستوى الجمهورية، تتناول كيفية التعامل اللائق مع رُوًاد المساجد خلال شهر رمضان، بما يضمن توفير الأجواء الإيمانية المناسبة، وتحقيق رسالة المسجد في خدمة المجتمع ونشر القيم الدينية الرشيدة.

خطبة الجمعة موضوع خطبة الجمعة زاد الأئمة وزارة الأوقاف صلاة الجمعة

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ياسر جلال

ياسر جلال: أشكر الشركة المتحدة على تبنيها لـمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ياسر جلال

ياسر جلال لـ«الحياة اليوم»: سأظل أتشرف بدوري في «الاختيار 3» حتى آخر يوم في حياتي

إلهام ابو الفتح

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح تشارك في احتفالية جوائز مؤسسة فاروق حسني

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

