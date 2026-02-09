واعظات الأوقاف يواصلن جهودهن في التوعية الدينية للسيدات استعدادًا لرمضان

تواصل واعظات وزارة الأوقاف أداء رسالتهن الدعوية والتربوية من خلال عقد دروس السيدات بعدد من المساجد، في برنامج علمي وإيماني متكامل يهدف إلى نشر الفهم الصحيح لأحكام الدين، وتعزيز الاستعداد الروحي لشهر رمضان المبارك.

وتناولت الدروس شرح فقه الصيام من حيث شروطه وآدابه ومبطلاته وما يتعلق بأحكامه الخاصة بالنساء، وتوضيح درجات الصائمين، وشرح أهم المسائل التي يكثر السؤال عنها في هذا الباب، في إطار علمي منضبط يراعي التيسير ورفع الحرج.

كما اشتملت اللقاءات على مقارئ قرآنية لتصحيح التلاوة وضبط الأداء، إلى جانب وقفات تدبرية مع آيات الصيام والعبادات، بما يسهم في تعميق الصلة بالقرآن الكريم وربط الأحكام بمقاصدها الإيمانية والتربوية.

وامتدت محاور الدروس إلى الحديث عن تزكية النفس، وتجديد النية، وحسن استقبال المواسم الإيمانية، وأهمية اغتنام شهر رمضان في إصلاح القلوب وتقويم السلوك، مع التأكيد على القيم الأخلاقية في الصيام، كالصبر، وضبط اللسان، والإحسان إلى الخلق.

وتعكس هذه الجهود اتساع الدور الدعوي لواعظات الأوقاف في بناء الوعي الديني الرشيد لدى السيدات، وربط المعرفة الشرعية بالواقع العملي، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية داخل الأسرة والمجتمع، وإعداد بيئة إيمانية واعية تستقبل شهر رمضان بروح من الفهم والعمل.