استعدادًا لشهر رمضان.. الأوقاف تطلق دورات علمية متخصصة للأئمة في فقه الصيام

أطلقت وزارة الأوقاف، في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، دورات علمية متخصصة للأئمة في فقه الصيام وأحكامه، وذلك على مستوى الجمهورية، بتنفيذ الإدارة العامة للتدريب، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبتوجيه من الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني، ضمن خطة الوزارة المستمرة للارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة.

وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز الوعي الفقهي لدى الأئمة، وتمكينهم من تناول قضايا الصيام برؤية علمية رصينة تواكب المستجدات، وتلبي احتياجات المجتمع، بما يسهم في تطوير الخطاب الدعوي خلال شهر رمضان، ويعزز قدرة الإمام على الإجابة عن الأسئلة المعاصرة المرتبطة بأحكام الصيام ومقاصده.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الدورات تُعقد بجميع المديريات على مدار هذا الأسبوع والأسبوع القادم بمشيئة الله، كما تشمل تنظيم دورة تدريبية ليوم واحد لجميع العاملين ومقيمي الشعائر على مستوى الجمهورية، تتناول كيفية التعامل اللائق مع رُوًاد المساجد خلال شهر رمضان، بما يضمن توفير الأجواء الإيمانية المناسبة، وتحقيق رسالة المسجد في خدمة المجتمع ونشر القيم الدينية الرشيدة.