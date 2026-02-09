كاراجر: دوناروما كلمة السر في سباق لقب الدوري الإنجليزي

أشاد جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول والمحلل بشبكة «سكاي سبورتس»، بالمستويات اللافتة التي يقدمها جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، مؤكدًا أن وجوده يمنح فريقه فرصة حقيقية للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت تصريحات كاراجر عقب فوز مانشستر سيتي على ليفربول بنتيجة 2-1، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب «أنفيلد»، ليواصل السيتي مطاردته لآرسنال متصدر الترتيب بفارق 6 نقاط، قبل 13 جولة من نهاية المسابقة.

وسلط كاراجر الضوء على الأداء الحاسم لدوناروما في مواجهة ليفربول، مشيرًا إلى أن تألقه كان أحد العوامل الرئيسية في خروج مانشستر سيتي بالنقاط الثلاث من ملعب صعب مثل أنفيلد.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع الحارس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 35 مليون يورو، ليحصل سريعًا على ثقة المدير الفني بيب جوارديولا، ويثبت جدارته بحراسة مرمى الفريق في المباريات الكبرى.

وقال كاراجر في تصريحاته:

«في بداية الموسم لم أكن أعتقد أن مانشستر سيتي قادر على الفوز بالدوري بسبب وضع حراسة المرمى، فلا يمكن لأي فريق التتويج بالبريميرليج دون حارس من الطراز الرفيع».

وأضاف:«دوناروما حارس فاز بدوري أبطال أوروبا وتُوج ببطولة أمم أوروبا مع منتخب إيطاليا، ووجود لاعب بهذه الخبرة والجودة يمنح مانشستر سيتي فرصة حقيقية لحصد اللقب».

واختتم أسطورة ليفربول حديثه مؤكدًا:«الآن لديهم حارس مرمى قادر على قيادة الفريق للتتويج بالدوري الإنجليزي، وقبل التعاقد معه لم يكن بإمكان مانشستر سيتي المنافسة على اللقب بهذا الشكل».