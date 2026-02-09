قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
كاراجر: دوناروما كلمة السر في سباق لقب الدوري الإنجليزي

كاراجر
كاراجر
حمزة شعيب

أشاد جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول والمحلل بشبكة «سكاي سبورتس»، بالمستويات اللافتة التي يقدمها جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، مؤكدًا أن وجوده يمنح فريقه فرصة حقيقية للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت تصريحات كاراجر عقب فوز مانشستر سيتي على ليفربول بنتيجة 2-1، في قمة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب «أنفيلد»، ليواصل السيتي مطاردته لآرسنال متصدر الترتيب بفارق 6 نقاط، قبل 13 جولة من نهاية المسابقة.

وسلط كاراجر الضوء على الأداء الحاسم لدوناروما في مواجهة ليفربول، مشيرًا إلى أن تألقه كان أحد العوامل الرئيسية في خروج مانشستر سيتي بالنقاط الثلاث من ملعب صعب مثل أنفيلد.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع الحارس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 35 مليون يورو، ليحصل سريعًا على ثقة المدير الفني بيب جوارديولا، ويثبت جدارته بحراسة مرمى الفريق في المباريات الكبرى.

وقال كاراجر في تصريحاته:
«في بداية الموسم لم أكن أعتقد أن مانشستر سيتي قادر على الفوز بالدوري بسبب وضع حراسة المرمى، فلا يمكن لأي فريق التتويج بالبريميرليج دون حارس من الطراز الرفيع».

وأضاف:«دوناروما حارس فاز بدوري أبطال أوروبا وتُوج ببطولة أمم أوروبا مع منتخب إيطاليا، ووجود لاعب بهذه الخبرة والجودة يمنح مانشستر سيتي فرصة حقيقية لحصد اللقب».

واختتم أسطورة ليفربول حديثه مؤكدًا:«الآن لديهم حارس مرمى قادر على قيادة الفريق للتتويج بالدوري الإنجليزي، وقبل التعاقد معه لم يكن بإمكان مانشستر سيتي المنافسة على اللقب بهذا الشكل».

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

بالصور

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

