تحركات مغربية لتدعيم جهاز أسود الأطلس قبل مونديال 2026

بدأ الاتحاد المغربي لكرة القدم تحركات جادة لتطوير الجهاز الفني للمنتخب الوطني «أسود الأطلس»، بقيادة المدير الفني وليد الركراكي، في إطار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى الإعداد المبكر لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تجديد الثقة في الركراكي وتعديلات منتظرة

ووفقًا لما كشفته تقارير صحفية مغربية، يتجه الاتحاد المغربي إلى إجراء تعديلات مدروسة داخل الطاقم الفني للمنتخب، مع التأكيد على تجديد الثقة في وليد الركراكي واستمراره على رأس القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وتتضمن التعديلات المحتملة تعيين محمد وهبي مساعدًا للمدرب، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين المنتخب الأول ومختلف الفئات السنية، بما يضمن استمرارية المشروع الفني على المدى الطويل، مع وجود اتجاه لرحيل أحد المساعدين الحاليين من أجل ضخ دماء جديدة داخل الجهاز الفني.

وفي السياق ذاته، يسعى الاتحاد المغربي إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية، من خلال طرح أسماء بارزة لتولي أدوار استشارية فنية، أبرزهم طارق السكتيوي، فتحي جمال، الحسين عموتة، مصطفى النيبت، ونبيل باها، وذلك لدعم الجوانب الفنية والتكتيكية للمنتخب قبل الاستحقاق العالمي.

مجموعة نارية في مونديال 2026

وتأتي هذه التحركات في توقيت حساس، بعد أن أوقعت قرعة كأس العالم 2026 المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة، التي وُصفت بـ«مجموعة الموت»، إلى جانب منتخبات البرازيل وإسبانيا والمكسيك، مستضيف البطولة.

ومن المنتظر أن يستهل «أسود الأطلس» مشوارهم في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب البرازيل في الجولة الأولى، في لقاء مرتقب يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة على المستوى العالمي.