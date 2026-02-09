بيراميدز يطلق صفقات مدوية بعد التتويج الأفريقي.. هل تبدأ مرحلة السيطرة المطلقة؟

بعد موسم تاريخي أسطوري نجح خلاله في اعتلاء منصة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، لم يكتف نادي بيراميدز بالنجاحات على أرض الملعب بل وجه نظره إلى المستقبل بقوة عبر تحديث تشكيلته الفنية وتعزيز صفوفه استعدادًا للمرحلة القادمة.

إدارة النادي دخلت سوق الانتقالات الشتوية بعقلية استراتيجية واضحة، حيث ركزت على تعزيز العمق الفني والتكتيكي للفريق لمواجهة الضغوط المزدوجة، المحلية والقارية، التي ستواجه حامل اللقب في الموسم المقبل. شعار الإدارة كان واضحًا: "تعزيز الفريق بالخبرات والشباب على حد سواء لضمان جاهزية كاملة في كل المسابقات".

الصفقات الجديدة: تعزيز الخبرة والشباب

شهدت الفترة الأخيرة وصول عدة لاعبين مميزين، بينهم من يمتلك الخبرة الدولية، وآخرون يمثلون الرهان على المستقبل، لتكوين مزيج متوازن بين المهارات العالية والطاقة الشابة:

ناصر ماهر: صفقة من العيار الثقيل، تعكس رغبة بيراميدز في التحكم بخط الوسط وصناعة اللعب، حيث يُتوقع أن يكون محورًا أساسيًا لإيقاع الفريق.

عودة الفاخوري: المهاجم الأردني الدولي الذي يمثل إضافة نوعية للخط الأمامي، بخبرته الكبيرة التي ستمنح الفريق قوة هجومية إضافية.

باسكال فيري: المحترف المنتظر منه أن يضيف سرعة وحيوية في خطوط الهجوم، ويُسهم في تنويع خيارات الجهاز الفني.

محمد حمدي: تدعيم محلي مهم يوفر مرونة تكتيكية في الأطراف ويزيد الخيارات المتاحة للجهاز الفني.

عماد ميهوب وحامد حمدان: ثنائي شاب يمثل مستقبل النادي، ومن المتوقع أن يضخ دماء جديدة وحيوية في تشكيلة الفريق الأساسية.

فوزي الحناوي: المخضرم القادم من صفوف حرس الحدود، حيث ينتظر الإعلان الرسمي عن انضمامه لتعزيز الخبرة في التشكيلة.

الراحلون: إعادة هيكلة الوسط والدفاع

في المقابل، شهدت قائمة بيراميدز بعض التغييرات المؤثرة حيث غادر الفريق عدة أسماء بارزة في خطوة تهدف إلى تفريغ مساحات للوافدين الجدد، وإعادة تشكيل الهيكل الفني للفريق:

صدمة الوسط: رحل الثنائي المؤثر بلاتي توريه ومحمد رضا بوبو ما يفتح المجال أمام ناصر ماهر وزملائه لقيادة منطقة العمليات وتحمل المسؤولية الكبرى.

خروج الخبرات: غادر الفريق كل من محمود دونجا وعبد الرحمن مجدي، إلى جانب طارق علاء وعبد الرحمن جودة، في إطار إعادة هيكلة دفاعية متكاملة وتحديث للمحور الدفاعي للفريق.

الرؤية المستقبلية

بهذا التوازن بين الخبرة والشباب يسعى نادي بيراميدز للحفاظ على مكتسباته ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية مؤكدًا أن الموسم الجديد سيشهد فريقًا أكثر جاهزية وصلابة قادرا على خوض كافة المواجهات بثقة واستراتيجية مدروسة.