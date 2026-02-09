قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين
أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026 في مصر
وزير البترول: زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
مصادر لـ"صدى البلد": الوفد يطيح بـ عبد السند يمامة من رئاسة برلمانية الحزب بالشيوخ
منتخب مصر لكرة اليد فى التصنيف الأول في كأس العالم 2027
معركة السيطرة على أموال التنظيم | أزمة بين جبهتي محمود حسين وصلاح عبد الحق تصل المحاكم التركية
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
ديني

الأوقاف تنظم فعالية بجامعة دمنهور عن الإلحاد وخطره على المجتمع

جانب من الندوة
عبد الرحمن محمد

نظّمت وزارة الأوقاف، فعالية علمية توعوية بجامعة دمنهور الأهلية، تناولت قضية الإلحاد وخطره على الفرد والمجتمع، وذلك بحضور الدكتور ماجد وصفي نائب رئيس جامعة دمنهور، وعدد من العمداء، ومديري البرامج، ولفيف من طلاب وطالبات الجامعة، في إطار دور الوزارة في مواجهة القضايا الفكرية المعاصرة وتعزيز الوعي الديني الرشيد.

وشارك في الفعالية الدكتور مصطفى عبد السلام - إمام وخطيب جامع سيدنا عمرو بن العاص، والدكتورة وفاء عبد السلام - الواعظة بوزارة الأوقاف؛ حيث دار حوار علمي موسّع حول مفهوم الإلحاد، وأنواعه، وأهم أسبابه ودوافعه، وسبل الوقاية منه، مع تأكيد أهمية فتح باب الحوار الهادئ مع المخالفين، سواء في قضايا التطرف الديني أو اللاديني، انطلاقًا من القاعدة القرآنية: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾.

وتناولت الدكتورة وفاء عبد السلام، أسباب الإلحاد ومشكلاته النفسية والمجتمعية، موضحة أثر الأزمات النفسية والتشوهات الفكرية وسوء الفهم الديني في دفع بعض الشباب إلى مسارات فكرية مضطربة، مؤكدة أهمية المعالجة العلمية والإنسانية لهذه الظواهر بعيدًا عن الإقصاء أو التهميش.

وأكد المحاضرون أن الهدف من هذه اللقاءات ترسيخ منهج الرحمة والحرص على هداية المخالف، بعيدًا عن التسرع في إطلاق الأحكام، وبيان أن الدعوة إنما تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن منطق التعامل مع هذه القضايا هو منطق الطبيب الحريص على مريضه، خوفًا عليه وحرصًا على سلامته الفكرية والعقدية.

وتناول اللقاء تقسيمات الإلحاد، وبيان أنواعه المختلفة، ومنها الإلحاد المطلق، والإلحاد الربوبي، وحالة التوقف والشك، وأصحاب الانفجار النفسي المرتبط بإشكاليات الشر والابتلاء، وكذلك الإلحاد المتحلل من سلطة الأمر والنهي، تأكيد أن التكاليف الشرعية جاءت للتمييز والابتلاء وتهذيب النفس.

واختُتمت الفعالية بالإجابة عن أسئلة الطلاب ومناقشة استفساراتهم في أجواء حوارية هادئة وبنَّاءة.

الأوقاف وزارة الأوقاف جامعة دمنهور الإلحاد

