بـ تيشرت الزمالك..أحمد مالك يثير الجدل في أحدث ظهور له

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة جديدة للفنان أحمد مالك، ظهر خلالها مرتديًا تيشيرت نادي الزمالك، أثناء تواجده داخل أحد ملاعب كرة القدم، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

وأظهرت الصورة أحمد مالك في لقطة عفوية برفقة أحد أصدقائه، وهو يرتدي تيشيرت أبيض يحمل شعار الزمالك.

موعد مباراة الزمالك أمام سموحة فى الدوري المصري

ومن ناحية أخرى يستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة للمباراة

وتنقل مباراة الزمالك وسموحة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ترتيب الزمالك في الدوري

يتواجد الزمالك في المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري، برصيد 28 نقطة من 14، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتعادل ف 4 وتلقى هزيمتان.

ويحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 15 مباراة وتمكن من الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 7 وتعرض لهزيمتين