الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ورياح في المناطق المكشوفة
جامعة عين شمس تصدر قرارات جديدة بتعيين وتكليف رؤساء أقسام بكلية التجارة
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تناقش شكوى زيزو ضد الزمالك
قاضي أمريكي يرفض ترحيل طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين و يفرج عنها
يواصل الارتفاع.. أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. حمل الآن
حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل
روسيا تستعرض قدرات منظومتها الجديدة المضادة للدرونات
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

برلمانية المصري الديمقراطي: كنا نتمنى تغييرا شاملا في الحكومة

البرلمان
البرلمان
عادل نصار

أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن حزبه يعترض على إجراء تعديل وزاري محدود، ليس الآن فقط، بل منذ فترة طويلة.

وتابع النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلًا:"منذ سنوات، وليس الآن فقط، لم يكن لدينا أي تفضيل لبقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا للوزراء.

وتابع النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أنه مدبولي جاء في فترة كانت مناسبة لإمكاناته، فهو أستاذ تخطيط عمراني، وقام بدوره في المشروعات القومية، لكن هذا حملنا بمشكلات اقتصادية، تجسدت تباعًا في تراكم الديون".

واصل:"نحن الآن في مرحلة وتحديات مختلفة، ولا أرى أن إمكاناته مناسبة للمرحلة الراهنة وما نحتاجه فيها".

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب فكرًا اقتصاديًا حقيقيًا، قائلًا:"لم نعد في مرحلة بناء البنية التحتية أو وسائل المواصلات فقط، بل نحتاج إلى حشد الموارد وتوجيهها نحو الاقتصاد الحقيقي. 

المصري الديمقراطي النائب محمود سامي الإمام تعديل وزاري تعديل وزاري محدود

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

خلال استقبال أسرة شهيد العلم

شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانياً ومالياً لأسرتي الطالبين الإندونيسيين «شهيدي العلم»

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026

البانية

احذر من هذا الأمر.. بيطرية توضح سبب تفاوت لون البانيه في الأسواق

المناعة

الفواكه والخضراوات .. طرق طبيعية لتقوية المناعة ومقاومة الأمراض

ماسك الشاي الاخضر

ماسك الشاي الأخضر.. وصفة طبيعية لبشرة نضرة وخالية من العيوب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

