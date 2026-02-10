برلمانية المصري الديمقراطي: كنا نتمنى تغييرا شاملا في الحكومة

أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن حزبه يعترض على إجراء تعديل وزاري محدود، ليس الآن فقط، بل منذ فترة طويلة.

وتابع النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلًا:"منذ سنوات، وليس الآن فقط، لم يكن لدينا أي تفضيل لبقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا للوزراء.

وتابع النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أنه مدبولي جاء في فترة كانت مناسبة لإمكاناته، فهو أستاذ تخطيط عمراني، وقام بدوره في المشروعات القومية، لكن هذا حملنا بمشكلات اقتصادية، تجسدت تباعًا في تراكم الديون".

واصل:"نحن الآن في مرحلة وتحديات مختلفة، ولا أرى أن إمكاناته مناسبة للمرحلة الراهنة وما نحتاجه فيها".

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب فكرًا اقتصاديًا حقيقيًا، قائلًا:"لم نعد في مرحلة بناء البنية التحتية أو وسائل المواصلات فقط، بل نحتاج إلى حشد الموارد وتوجيهها نحو الاقتصاد الحقيقي.